Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. TV yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 13.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

14 Şubat Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 14 Şubat Pazar akşamı Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 14 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 14 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Şubat Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

Kırmızı Oda ekrandaydı... 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Kırmızı Oda ekrandaydı... 12 Şubat 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

TV YAYIN AKIŞI

14 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Yabancı
02:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Akıncı
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:50 Kanatsız Kuşlar
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Kong: Kafatası Adası
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 İlk Öpücük
02:00 Hekimoğlu
04:15 5N1K
05:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:30 Son Yaz
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:45 Afacan Beşler 4
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
15:50 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:30 Seni Çok Bekledim
03:00 Operatör
04:30 Türk Müziği
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Kırmızı Oda
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:15 Arif V 216
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 Işığın Prensesi
07:15 Böyle Bitmesin
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"
14:05 Gönül Dağı
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Masumlar Apartmanı
03:10 Diriliş "Ertuğrul"
05:00 Ailenin Yeni Üyesi "Türkiye"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
Şifa deposu! Gökkuşağı renkleriyle St. Cuthbert MağarasıŞifa deposu! Gökkuşağı renkleriyle St. Cuthbert Mağarası
Kapadokya'nın dilek ağacı büyük ilgi çekiyor!Kapadokya'nın dilek ağacı büyük ilgi çekiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Diğer Haberler

TV yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Minry Çukuru nerededir? Mirny Çukuru’nun asıl hikayesi nedir?

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Büyülü güçlerden Vikinglere uzanan masalsı bir mağara: St. Cuthbert Mağarası

Şifa deposu! Gökkuşağı renkleriyle St. Cuthbert Mağarası

Doğaüstü güzellikleriyle Türkiye’nin su altındaki 5 batık şehri!

Sular altında bir medeniyet: Türkiye’nin batık şehirleri

İzlanda’da 100 yılı aşkın süredir ıssız olan dünyanın en yalnız evi hikayesiyle dikkatleri çekiyor!

Dünyanın en yalnız evi! 100 yıldır kimse ulaşamıyor

Villa turizmine ilgi “5 yıldızlı konforu” beraberinde getirdi

Yaz tatilinde villada kalmayı düşünenlere müjde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.