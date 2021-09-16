TV yayın akışı 16 Eylül 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Eylül TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

16 EYLÜL PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

23:30 İçimizden Biri

02:15 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

04:00 Bir Başka Güzel

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

00:15 Baht Oyunu

05:00 Ankara’nın Dikmen’i

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Benim Kocam Yapmaz (Yerli Sinema)

22:30 Aşk Mantık İntikam

00:45 Benim Kocam Yapmaz (Yerli Sinema)

03:30 En Hamarat Benim

05:15 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

03:00 Star Market

05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Sinema

04:00 Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:55 Dr. Yerabakan İle Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun

09:00 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

15:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (Yerli Sinema)

01:45 Darbenin Pusulası: 27 Mayıs

02:50 Masumlar Apartmanı



