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  4. TV yayın akışı 16 Mart 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Mart 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 16 Mart 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

16 Mart 2021 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Mart Salı akşamı Güldür Güldür Show, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Baraj, Sen Kimsin ve Masumlar Apartmanı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 16 Mart TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Mart Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Mart Salı kanalların yayın akışında neler var? 16 Mart Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Mart Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Mart Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 MART SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:15 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
01:30 Çukur
04:15 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
23:45 Kardeşlerim
02:45 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
23:45 Ödeşme Zamanı 2(Yabancı Sinema)
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Arda İle Omuz Omuza
04:45 Afili Aşk

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
00:15 Masumiyet
03:00 Son Yaz
05:30 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sen Kimsin? (Yerli Sinema)
22:30 Kutsal Damacana 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Asura: Çılgınlar Şehri (Yabancı Sinema)
04:30 Güneşin Kapıları (Yabancı Sinema)
05:00 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:15 Teşkilat
02:45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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