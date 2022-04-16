Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 16 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 16 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

16.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Naz Evi, Dipte ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 16 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 16 Nisan Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 16 Nisan Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 16 Nisan Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

16 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Büyük Beyaz (Yabancı Sinema)
01:30 Üç Kuruş
04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Adı Sevgi
13:00 Hakim
16:00 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:30 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:30 Selim Yuhay İle Yollardaki İkinci Evim
14:30 Camdaki Kız
16:30 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Sadakatsiz
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:00 Müzik Arası

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:15 Evlilik Hakkında Her Şey
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Naz Evi (Yerli Sinema)
23:30 Sosyetik Gelin (Yerli Sinema)
00:45 Naz Evi (Yerli Sinema)
02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Dipte (Yabancı Sinema)
22:00 Dipte (Yabancı Sinema)
23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 8X8

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Kalk Gidelim
09:40 Kuşlarla Yolculuk
10:10 Kasaba Doktoru
13:00 Kara Tahta
16:10 Ramazan Günlüğü
17:00 Ana Haber
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
01:30 Kara Tahta
02:50 Sahur Bereketi
04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladıErkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı
Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!
Cinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttıCinsel ilişkinin sonu hastanede bitti! Nedeni şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Yıllık kazancı ‘pes’ dedirtti! “Bu nasıl kamyon şoförü?”

Yıllık kazancı ‘pes’ dedirtti! “Bu nasıl kamyon şoförü?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

Erkek arkadaşının kıyafetinde buldu! Aldatıldığını anladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Rus televizyonundan şaşırtan açıklama! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.