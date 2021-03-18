Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

TV yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

Seray Üstün Seray Üstün 18.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

18 Mart 2021 Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Mart 2021 Perşembe Şarkılar Bizi Söyler, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Akrep ve Tövbeler Olsun ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 18 Mart TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 18 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Mart Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 18 Mart Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Mart Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Mart TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 MART PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
03:00 Arıza
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)
00:15 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
02:00 Gelinim Mutfakta
04:45 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Refika İle Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
00:15 Son Yaz
03:00 Masumiyet
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Ana Haber
20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
00:15 Seni Çok Bekledim
03:30 Sivil Cephe (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun (Yeni Bölüm)
22:30 Tövbeler Olsun
02:20 Türkan Hanım’ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Herkesin öldüğü kazadan kurtuldu! Ormanda tek başına kaldıHerkesin öldüğü kazadan kurtuldu! Ormanda tek başına kaldı
Salgınla birlikte en çok onu konuştuk! Şimdi de...Salgınla birlikte en çok onu konuştuk! Şimdi de...
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Star TV TRT 1 Bir Zamanlar Çukurova dizisi Mucize Doktor dizisi survivor FOX Haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 18 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Herkesin öldüğü uçak kazasından kurtulup Amazon Ormanları’nda 11 gün geçiren kadının inanılmaz hikayesi

Herkesin öldüğü kazadan kurtuldu! Ormanda tek başına kaldı

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?

Muhtemelen resimdeki kediyi göremeyeceksiniz

‘Hey On Beşli’ türküsünün Çanakkale Cephesi’ne dayanan hüzünlü hikayesi

Oyun havası zannediliyor! 'On Beşli’ türküsündeki hüzünlü hikaye

17 Mart reyting sonuçları | Hangi dizi ve film birinci oldu?

İşte 17 Mart reyting sonuçları

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.