TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)
02:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)
03:45 Cam Tavanlar
06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Gırgıriye
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Aşkın Tarifi
03:00 Güneşin Kızları
04:45 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
00:30 Hayati Tehlike
02:30 Fulya İle Umudun Olsun
04:30 Doktor Civanım
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Ah Nerede
18:30 Star Ana Haber
20:00 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
22:15 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
00:30 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
18:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
21:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Tozkoparan İskender
12:05 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem (Yerli Sinema)
22:05 Deliler Fatih Fermanı (Yerli Sinema)
01:55 Yıldızların Yolu
02:45 Masumlar Apartmanı
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