TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

19 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)

23:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)

02:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)

03:45 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi

09:00 Gırgıriye

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Baht Oyunu

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Aşkın Tarifi

03:00 Güneşin Kızları

04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Yasak Elma

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

22:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)

00:30 Hayati Tehlike

02:30 Fulya İle Umudun Olsun

04:30 Doktor Civanım

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Ah Nerede

18:30 Star Ana Haber

20:00 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)

22:15 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)

00:30 Aramızda Kalsın

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

18:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

21:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:00 Kalk Gidelim

10:30 Tozkoparan İskender

12:05 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Mahrem (Yerli Sinema)

22:05 Deliler Fatih Fermanı (Yerli Sinema)

01:55 Yıldızların Yolu

02:45 Masumlar Apartmanı



