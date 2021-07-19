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  4. TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

19.07.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 19 Temmuz Pazartesi akşamı Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Recep İvedik 5, Doktor Civanım, Canavar Kamyonlar ve Mahrem programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 19 Temmuz TV yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 19 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

19 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)
02:15 Ölüm Emri (Yabancı Sinema)
03:45 Cam Tavanlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Aşkın Tarifi
09:00 Gırgıriye
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Aşkın Tarifi
03:00 Güneşin Kızları
04:45 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Yasak Elma
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Hababam Sınıfı Merhaba (Yerli Sinema)
00:30 Hayati Tehlike
02:30 Fulya İle Umudun Olsun
04:30 Doktor Civanım
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Ah Nerede
18:30 Star Ana Haber
20:00 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
22:15 Canavar Kamyonlar (Yabancı Sinema)
00:30 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
18:45 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
21:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:00 Kalk Gidelim
10:30 Tozkoparan İskender
12:05 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Mahrem (Yerli Sinema)
22:05 Deliler Fatih Fermanı (Yerli Sinema)
01:55 Yıldızların Yolu
02:45 Masumlar Apartmanı

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