TV yayın akışı 3 Ağustos 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 3 Ağustos Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)

00:30 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

02:30 Acı Tatlı Ekşi (Yerli Sinema)

04:15 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya’da (Yerli Sinema)

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Cinanyet (Yabancı Sinema)

22:10 Şans Kapıyı Çalınca

00:30 Kalp Yarası

03:15 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)

05:25 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)

00:15 Aşkın Tarifi

02:30 Yalan Dünya

04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)

22:30 Fulya İle Umudum Olsun

01:15 Oluversin Gari

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

00:15 Kazara Aşk

03:00 Star Market

05:00 Yüksek Sosyete

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender

12:00 Gönül Dağı

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:45 Dünya Hali

01:10 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

03:25 Masumlar Apartmanı



