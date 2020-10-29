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TV yayın akışı 30 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

29.10.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 30 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

30 Ekim Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 30 Ekim Cuma akşamı Payitaht "Abdülhamid", Kırmızı Oda, Babil, Çocukluk, Arka Sokaklar, Hercai ve Ramo izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 29 Ekim TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Ekim Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. 30 Ekim Cuma akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. 30 Ekim Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Ekim Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

30 EKİM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

30 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
23:45 Yabancı (Yabancı Sinema)
02:00 Çukur
04:30 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

30 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova

30 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Hekimoğlu
02:45 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
05:15 Gelinim Mutfakta

30 EKİM FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk (Yeni Bölüm)
23:45 Zümrüdüanka
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Temizlik Benim İşim
06:00 Şevkat Yerimdar

30 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00Babil (Yeni Bölüm)
00:15 Asura:Çılgın Şehri (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Yeni Bir Ev

30 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

30 EKİM TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:30 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Adbülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Gönül Dağı
04:00 Acemi Anneler

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