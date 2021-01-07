Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Müzik programlarından televizyon dizilerine kadar geniş bir yayın skalasına sahip olan Twitch, kurulduktan 3 yıl sonra, 2014 yılında Amazon tarafından satın alınmıştı. Bugün, internet trafiği en fazla olan uygulamalardan birisi olan Twitch, çok sayıda kullanıcıya sahip. Uygulama, yayıncıların gelir elde edebilmesi için oldukça avantajlı opsiyonlar sunuyor. Ancak tüm bu detaylara rağmen yine de Twitch kullanmayı bırakmayı düşünen kullanıcılara rastlanabiliyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Twitch hesabı nasıl kapatılır?" sorusunun cevabına ulaşabilir, aktardığımız adımları izleyerek hesabınızı kaldırabilirsiz.

Twitch Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitch hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıda sıraladığımız adımları takip ederek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

Twitch üyelik silme işlemini kalıcı bir biçimde gerçekleştirmek için TIKLAYINIZ.

Açılan bu ekranda "Hesabı Sil" ibaresine tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. Eğer sayfaya hesabınız açık bir biçimde giriş yaparsanız "Silinecek hesap" ibaresinin karşısındaki kutucukta hesabınızın adı yazacaktır. Yazmıyorsa kullanıcı adınızı kutucuğa yazmanız gerekir. İsteğe bağlı bir biçimde hesabınızı neden sildiğinizi Twitch yöneticilerine bildirebilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Twitch, işleminizi doğrulayabilmek için yeniden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girmenizin ardından "Doğrula" ibaresine tıkladığınızda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Kalıcı olarak silinen bir hesabın verilerine erişim sağlamanın mümkün olmadığını tekrar hatırlatmak gerekir. Bu nedenle eğer hesabınız içerisinde önemli olabileceğini düşündüğünüz bilgiler varsa bu bilgileri yedeklemeniz tavsiye edilir.

Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz takdirde aynı kullanıcı adını tekrar alamazsınız. Dolayısıyla yeniden Twitch hesabı açmak istediğinizde farklı bir kullanıcı adı seçmeniz gerekir.

Twitch Hesabı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Twitch hesabını silmek isteyen kullanıcılara, hesabı devre dışı bırakma ve kalıcı olarak silme şeklinde iki farklı seçenek sunuyor. Hesabı devre dışı bırakmak, kullanıcı bilgileri ve verileri silinmeden hesabınızın başka kullanıcılar tarafından görüntülenememesini sağlıyor. Bu doğrultuda, eğer hesabınızı tekrar aktif hale getirmek isteyebileceğinizi düşünüyorsanız bu seçeneğe yönelmeniz daha isabetli olacaktır.