Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Müzik programlarından televizyon dizilerine kadar geniş bir yayın skalasına sahip olan Twitch, kurulduktan 3 yıl sonra, 2014 yılında Amazon tarafından satın alınmıştı. Bugün, internet trafiği en fazla olan uygulamalardan birisi olan Twitch, çok sayıda kullanıcıya sahip. Uygulama, yayıncıların gelir elde edebilmesi için oldukça avantajlı opsiyonlar sunuyor. Ancak tüm bu detaylara rağmen yine de Twitch kullanmayı bırakmayı düşünen kullanıcılara rastlanabiliyor. Yazımızın devamını inceleyerek "Twitch hesabı nasıl kapatılır?" sorusunun cevabına ulaşabilir, aktardığımız adımları izleyerek hesabınızı kaldırabilirsiz.
Twitch Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitch hesabınızı silmek istiyorsanız aşağıda sıraladığımız adımları takip ederek hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.
- Twitch üyelik silme işlemini kalıcı bir biçimde gerçekleştirmek için TIKLAYINIZ.
- Açılan bu ekranda "Hesabı Sil" ibaresine tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. Eğer sayfaya hesabınız açık bir biçimde giriş yaparsanız "Silinecek hesap" ibaresinin karşısındaki kutucukta hesabınızın adı yazacaktır. Yazmıyorsa kullanıcı adınızı kutucuğa yazmanız gerekir. İsteğe bağlı bir biçimde hesabınızı neden sildiğinizi Twitch yöneticilerine bildirebilirsiniz.
- Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Twitch, işleminizi doğrulayabilmek için yeniden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girmenizin ardından "Doğrula" ibaresine tıkladığınızda hesabınız kalıcı olarak silinecektir.
- Kalıcı olarak silinen bir hesabın verilerine erişim sağlamanın mümkün olmadığını tekrar hatırlatmak gerekir. Bu nedenle eğer hesabınız içerisinde önemli olabileceğini düşündüğünüz bilgiler varsa bu bilgileri yedeklemeniz tavsiye edilir.
- Hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz takdirde aynı kullanıcı adını tekrar alamazsınız. Dolayısıyla yeniden Twitch hesabı açmak istediğinizde farklı bir kullanıcı adı seçmeniz gerekir.
Twitch Hesabı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?
Twitch hesabını silmek isteyen kullanıcılara, hesabı devre dışı bırakma ve kalıcı olarak silme şeklinde iki farklı seçenek sunuyor. Hesabı devre dışı bırakmak, kullanıcı bilgileri ve verileri silinmeden hesabınızın başka kullanıcılar tarafından görüntülenememesini sağlıyor. Bu doğrultuda, eğer hesabınızı tekrar aktif hale getirmek isteyebileceğinizi düşünüyorsanız bu seçeneğe yönelmeniz daha isabetli olacaktır.
- Twitch hesabını devre dışı bırakmak için "Hesabı Devre Dışı Bırak" menüsüne ulaşmanız gerekir.
- İlgili sayfaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
- Açılan bu ekranda "Hesabı Devre Dışı Bırak" ibaresine tıkladıktan sonra Twitch hesabınız devre dışı olacaktır. Eğer sayfaya hesabınız açıkken giriş yapmışsanız "Devre dışı bırakılacak hesap" ibaresinin karşısında açık olan hesabınız yazacaktır. Yazmıyorsa kullanıcı adınızı kutucuğa yazmanız gerekir. İsteğe bağlı olarak hesabınızı neden devre dışı bıraktığınızı kutucuğa yazarak ilgililerin sorununuzu çözmesi için bildirimde bulunabilirsiniz.
- Devre dışı bıraktığınız bir hesabı yeniden aktif hale getirmek için kullanıcı adı ve şifrenizle yeniden giriş yapabilirsiniz. Eğer giriş yapmakta bir sorun yaşarsanız Twitch Destek ile iletişime geçmek için "support@twitch.tv" mailini kullanabilirsiniz.
Twitch Prime Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitch Prime, Twitch'in Amazon'a geçmesiyle başlayan bir abonelik sistemidir. Twitch Prime üyelerinin, sohbet odalarında ya da yayıncılarla iletişimlerinde kullanabilecekleri farklı özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Twitch Prime üyeleri aynı zamanda Amazon Prime Video üyesi olmuş kabul ediliyor. Twitch Prime aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz:
- Twitch Prime aboneliğinizi sonlandırmak için öncelikle Prime Video ayarlarınıza erişim sağlamanız gereklidir.
- Twitch üzerinde kullandığınız mail ve şifrenizi kullanarak Prime Video hesabınıza giriş yaptıktan sonra hesap ayarlarına tıklayın.
- Ardından karşınıza gelecek sayfada "Üyeliği Sonlandır" ibaresine tıklayarak üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.
Twitch Mobil Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitch mobil hesap silme işlemi için uygulamanın Android ya da Apple versiyonunda hesap silme ve dondurma seçenekleri bulunmuyor. Bu nedenle telefonunuz ya da tabletinizden Twitch hesabınızı silebilmek için tarayıcınızı kullanmanız gerekiyor. Tarayıcınız üzerinden yukarıda paylaştığımız linklere giderek aynı işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde Twitch hesabınız silinecektir.
Twitch hesabınızı silme işlemine başlamak için TIKLAYINIZ.
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