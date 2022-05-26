Twitter'a 150 milyon dolarlık şok fatura! Ödemeyi kabul etti

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'de 150 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Twitter şu sıralar Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşması ile gündemdeydi ancak son ceza gündeme bomba gibi düştü.

TWITTER 150 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK! İŞTE NEDENİ

Çıkan haberlere göre, Twitter, hedefli reklamların satışına yardımcı olmak için altı yıl boyunca insanların kişisel verilerini yasa dışı olarak kullanmakla suçlandı. Bunun ardından Twitter'ın 150 milyon dolar para cezası ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Adalet Bakanlığı, mahkeme belgelerinde Twitter'ın düzenleyicilerle 2011 yılında imzalanan bir anlaşmayı ihlal ettiğini ve şirketin güvenlik amacıyla toplanan bilgileri (kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi) reklamcılara satmayacağına söz verdiğini söyledi.

Ancak federal müfettişler, Twitter'ın bu sözü bozduğu iddiasında. Twitter’ın bu bilgileri Eylül 2019'a kadar güvenlik amacıyla kullanma bahanesiyle kullanıcılardan aldığı, ancak daha sonra verileri reklamlarla kullanıcıları hedeflemek için de kullandığı vurgulandı.

MİLYONLARCA KULLANICIYI ETKİLEMİŞ

FTC Başkanı Lina Khan, anlaşmayı açıklayan bir açıklamada, Twitter’ın iddia edilen ihlallerinin 140 milyondan fazla Twitter kullanıcısını etkilediğini belirtti.

150 milyon dolarlık ceza ise, Twitter’ın 2021′deki 5.08 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %3′ünü temsil ediyor.

