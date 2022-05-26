HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'a 150 milyon dolarlık şok fatura! Ödemeyi kabul etti

Twitter'a 150 milyon dolarlık şok fatura! Ödemeyi kabul etti

26.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, ABD'de 150 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Şirket, çıkartılan bu faturayı kullanıcı verilerini uygunsuz şekilde sattığı iddiası nedeniyle ödeyecek.

Twitter'a 150 milyon dolarlık şok fatura! Ödemeyi kabul etti

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'de 150 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Twitter şu sıralar Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşması ile gündemdeydi ancak son ceza gündeme bomba gibi düştü.

TWITTER 150 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK! İŞTE NEDENİ

Çıkan haberlere göre, Twitter, hedefli reklamların satışına yardımcı olmak için altı yıl boyunca insanların kişisel verilerini yasa dışı olarak kullanmakla suçlandı. Bunun ardından Twitter'ın 150 milyon dolar para cezası ödemesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Adalet Bakanlığı, mahkeme belgelerinde Twitter'ın düzenleyicilerle 2011 yılında imzalanan bir anlaşmayı ihlal ettiğini ve şirketin güvenlik amacıyla toplanan bilgileri (kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi) reklamcılara satmayacağına söz verdiğini söyledi.

twitter

Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk yine söyledikleriyle gündemi sarstı!Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk yine söyledikleriyle gündemi sarstı!

Ancak federal müfettişler, Twitter'ın bu sözü bozduğu iddiasında. Twitter’ın bu bilgileri Eylül 2019'a kadar güvenlik amacıyla kullanma bahanesiyle kullanıcılardan aldığı, ancak daha sonra verileri reklamlarla kullanıcıları hedeflemek için de kullandığı vurgulandı.

MİLYONLARCA KULLANICIYI ETKİLEMİŞ

FTC Başkanı Lina Khan, anlaşmayı açıklayan bir açıklamada, Twitter’ın iddia edilen ihlallerinin 140 milyondan fazla Twitter kullanıcısını etkilediğini belirtti.

150 milyon dolarlık ceza ise, Twitter’ın 2021′deki 5.08 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %3′ünü temsil ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için bir ilk! Uzay yolculuğuna böyle başladıTürkiye için bir ilk! Uzay yolculuğuna böyle başladı
Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldıSokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı
Gelen kurşunla yere böyle yığıldıGelen kurşunla yere böyle yığıldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.