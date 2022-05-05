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  4. Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk yine söyledikleriyle gündemi sarstı!

Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk yine söyledikleriyle gündemi sarstı!

05.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için uzlaşmaya varan Elon Musk, "Twitter ücretli mi olacak?" sorusunu gündeme getiren bir tweet'e imza attı. Musk, attığı tweet ile Twitter için "cüzi ücretler" konusunu açtı.

Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk yine söyledikleriyle gündemi sarstı!

44 milyar dolara Twitter'ı satın alması ile gündemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Tesla CEO'su Elon Musk yine ses getirdi. Ünlü milyarderin söyledikleri ile bu kez "Twitter ücretsiz mi olacak?" sorusu akıllara geldi.

TWİTTER'DA "CÜZİ ÜCRETLER" ÖDEMELERİ GEREKEBİLİR! AMA KİMLERİN?

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya platformunun ticari/resmi kullanıcıları için cüzi ücretleri olabileceğini söyledi. Yani şirket ve hükümetler, Twitter'a girmek için ücret ödemek zorunda kalabilir.

Elon Musk tweet

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Normal kullanıcılar için ise herhangi bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Elon Musk, aynı tweet'te Twitter'ın sıradan kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını ifade etti.

Twitter'ı daha iyi bir noktaya getireceğini dile getiren Musk’ın sahte ve bot hesaplara da savaş açması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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