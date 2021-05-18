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Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter artık ücretli mi olacak?

18.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'ın kullanıcılarına yönelik yeni ödemeli üyelik servisi hakkında bazı detaylar sızmaya başladı. Buna göre Twitter Blue olarak adlandırılan servisin aylık ücreti ve özellikleri gibi detaylar da belli oldu. Peki Twitter Blue nedir, Twitter Blue özellikleri neler? Twitter artık ücretli mi olacak? İşte yanıtı...

Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter artık ücretli mi olacak?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarına yönelik çıkardığı yeni ödemeli üyelik servisi ile ilgili bazı detaylar sızmaya başladı. Servisin aylık ücreti ve bazı özellikleri de belli oldu. Peki Twitter Blue nedir ve özellikleri neler?

TWITTER BLUE NEDİR, TWITTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER? TWITTER ARTIK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Sevilen ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarına yönelik sunduğu yeni ödemeli üyelik servisi hakkında bazı detaylar sızmaya başladı. Twitter Blue olarak adlandırılan servisin ücretinin aylık 2,99 dolar olması ve kullanıcılar için içerisinde yeni özellikler barındırması bekleniyor. Twitter kurucusu ve tepe yöneticisi olan Jack Dorsey, geçtiğimiz sene Haziran ayında, abonelik sistemiyle çalışmakta olan ücretli bir servis geliştirdiklerini ifade etmiş fakat bu konuda çok detaylı bir bilgi paylaşmamıştı.

Uygulamanın kodunu inceleyen Twitter kullanıcısı Jane Manchun Wong'un Cumartesi paylaştığı ekran görüntülerinde Twitter'ın aylık ödeme ile kullanıcılara yeni özellikler sunabileceği görülüyor.

twitterucrelimi

Twitter'ın ücretli versiyonunda, paylaşımları kaydetmeye ve arşivlemeye yarayan "koleksiyonlar" özelliği ve paylaşılmış olan bir tweet'i geri alma gibi özelliklerin bulunması da bekleniyor. Aynı zamanda Wong, daha fazla özellik içeren ve daha pahalı olan başka abonelik seçeneklerinin de olabileceğini ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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