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Twitter'da üst düzey istifa! Foad Dabiri görevi bıraktı

26.05.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’dan üst düzeyde bir istifa haberi geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun üst düzey mühendislerinden Foad Dabiri, ABD’de Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’in seçim kampanyasının teknik aksaklıklara uğraması üzerine görevi bıraktı.

Twitter'da üst düzey istifa! Foad Dabiri görevi bıraktı

BBC’nin haberine göre, 24 Mayıs'ta Twitter’da canlı yayınlanması beklenen DeSantis’in seçim propagandası, teknik sorunlar nedeniyle 20 dakika aksadı.

Mühendis Dabiri, olayın ardından istifa etti.

İSTİFA NEDENİNE DEĞİNMEDİ...

Dabiri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa nedenine değinmedi.

Platformun Elon Musk tarafından satın alınmadan önce ve sonra iki farklı dönem yaşadığını vurgulayan Dabiri, başlangıçta bu durumun zorlayıcı olduğunu belirtti.

tw

Dabiri ayrıca "Elon Musk ile birlikte çalışmak oldukça eğiticiydi, onun ilkelerinin ve vizyonunun bu şirketin geleceğini nasıl şekillendireceğini görmek aydınlatıcı." ifadesini kullandı.

Twitter'dan, Dabiri’nin istifası hakkında açıklama yapılmadı.

DeSantis'in seçim kampanyasında yaşanan aksaklık nedeniyle yüzbinlerce Twitter kullanıcısı platformdan ayrılmıştı.

DeSantis, 2024 genel seçiminde eski başkan Donald Trump’ın en büyük rakibi görünüyor. (AA)

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