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Twitter'dan 'Elon Musk' hamlesi! Atama kararı duyuruldu

05.04.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın dün Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini satın almasının ardından Twitter'dan flaş bir hamle geldi. Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluna atanacağını açıkladı.

Twitter'dan 'Elon Musk' hamlesi! Atama kararı duyuruldu

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter hissesi satın alarak şirketin en büyük hissedarlarından biri haline gelmesinin ardından Twitter flaş gelişmeyi duyurdu. Açıklamaya göre Elon Musk şirketin yönetim kuruluna atanıyor.

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Tesla CEO'su, Twitter'ın 2024'teki yıllık genel kuruluna kadar Klas 2 yönetim kurulu üyeliği yapacak. Ancak Musk, Twitter yönetim kurulunda bulunduğu süre boyunca, şirketin %14.9'dan fazla hissesine sahibi olamayacak.

Twitter CEO'su Parag Agrawal attığı tweette, "Elon Musk'ı yönetim kurulumuza atadığımızı paylaşmaktan ötürü heyecanlıyım. O, bizim hizmetimizin hem tutkulu bir destekçisi hem de şiddetli bir eleştirmeni. Bu da, bizi uzun vadede daha güçlü yapmak için Twitter'da ve yönetim kurulumuzda tam ihtiyaç duyduğumuz şey" dedi.

Twitter'ın ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu sorgulamakta olan Musk, bir süredir kendi sosyal medya platformunu kurmayı "ciddi olarak düşünmekteydi".

Twitter hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %6 yükseldi.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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