Twitter'ın yeni özelliği kullanıcıları şaşırttı! Elon Musk duyurdu, dikkatleri üzerine çekti

Elon Musk'ın liderliğinde olan ve dikkat çeken gelişmelere imza atan sosyal medya platformu Twitter'a yeni bir özellik daha geldi. Twitter bildiğiniz üzere bir tweet'in kaç kez görüldüğünü herkese açık bir şekilde göstermiyordu. Sadece paylaşılan videolarda görüntülenme sayısı herkese açık bir biçimde gösteriliyordu. Ancak artık bir tweet'in kaç kez görüntülendiği herkese açık bir şekilde gösterilecek. Çünkü artık "görüntülenme sayısı" özelliği duyuruldu.

Yeni özellik sayesinde tweet'lerinizi kaç kişinin gördüğünü görebileceksiniz. Aynı zamanda başka bir hesabın gönderdiği tweet'in kaç kişi tarafından görüntülendiğini de görebileceksiniz.

Özellik iOS ve Android telefonlarla birlikte aktif hale getirildi.

Ayrıca, web sürümünde de etkin bir şekilde kullanıldığı görüldü.

Ancak bu özellik her tweet'te karşınıza çıkmayacak.

Twitter'ın yardım merkezine göre, eski tweet'ler, Twitter Topluluklar tweet'leri ve Twitter Çevresi tweet'lerinde bu özellik olmayacak.

Elon Musk yeni özelliğin duyurusunu yaptığı tweet'inde ise "Twitter, Görüntülenme Sayısı'nı kullanıma sunuyor, böylece bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!" ifadelerini kullandı. Elon Musk, paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu; beğenip, yorum yapmadığını belirterek, yeni özelliğin Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceğini söyledi.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.