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Twitter, tweetlerin gizlenmesine izin verecek

04.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, insanlara daha fazla gizlilik seçeneği sunmak için yeni özellikler planlıyor. Sosyal ağ, belirli bir süre sonra diğer kullanıcılar tarafından görülmemeleri için eski tweet’leri arşivleme seçeneğini sunacak.

Twitter, tweetlerin gizlenmesine izin verecek

Ayrıca, hangi tweet’leri beğendiğinizi kimlerin görebileceğini sınırlamak gibi seçenekler gelecek. Bunlara ek olarak kişileri engellemeden takipten çıkarma gibi ek seçenekler gelecek. Sosyal medya platformları arasındaki rekabet kızışıyor. Twitter da bu bağlamda yeni özellikleriyle fark yaratacak.

Analistler yeni özellikleri, insanları Twitter’da daha rahat etkileşim kurmayı amaçlayan bir “sosyal gizlilik” değişiklikleri paketi olarak tanımlıyor. Gelecek olan bazı değişiklikler için bir zaman çizelgesi yok ve özellikle arşiv seçeneği Bloomberg’e göre “henüz kavram aşamasında”. Ancak Twitter’ın, yıl sonuna kadar insanların başkalarını takipten çıkarmak gibi diğer özellikleri sunacağı bildiriliyor.  Twitter, The Verge’e yaptığı açıklamada yeniliklerin haberini doğruladı.

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Bir sözcü, “Twitter’da gizlilik bizim için çok önemli. Kullanıcıların kendilerin güvende hissetmesine nasıl yardımcı olacağımızı çözmek en büyük uğraşımızdır” dedi. “Gizlilik konusunda herkese uyan tek bir yaklaşım ne yazık ki yok. Bazı kullanıcılar mevcut ayarlardan memnunken bazıları daha fazlasını istiyor. Sosyal medya devi bu nedenle daha çok kişiselleştirilmiş özellikler sunmaya odaklanıyor.

Şirket sözlerine “Sosyal mahremiyete odaklanmamız, dünyanın dört bir yanındaki insanların mahremiyet algılarını ve ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlandı. Bu özelliklerden bazılarını önümüzdeki hafta en kısa sürede test etmeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya
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