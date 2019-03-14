Ubisoft'ta ve EA'de çalışan Jade Raymond Google'a geçti

Oyun sektöründe uzun yıllardır çalışan Raymond, Google'a VP (genel müdür/başkan yardımcısı) olarak katıldığını duyurdu. Google'ın önümüzdeki Game Developers Conference'ta yeni bir oyun cihazı duyuracağını düşündüğümüzde Raymond'ın transferi daha da bir anlam kazanıyor. Tabii kendisi tam olarak hangi departmana geçiş yaptığını söylemiş değil ancak özgeçmişine bakarsak oyunla ilgili bir departman olduğunu tahmin etmek güç olmaz.

I’m excited to finally be able to share that I have joined Google as VP! — Jade Raymond (@ibjade) 12 Mart 2019

Oyun sektöründe 20 yıllık bir geçmişe sahip olan JadeRaymond, Ubisoft'taAssassin'sCreed serisi için yönetici yapımcı ve ortak yaratıcı rollerini üstlenmişti. Ardından da Ubisoft Toronto'nun başına geçmişti. Raymond, Ekim 2018'de ayrılmadan önce ise Electronic Arts'taMotive ve PopCap stüdyolarıyla birlikte Star Wars oyunlarını yönetiyordu.

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