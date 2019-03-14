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Ubisoft'ta ve EA'de çalışan Jade Raymond Google'a geçti

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TEKNOLOJİ  | 14.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ubisoft ve Electronic Arts gibi oyun dünyasının önde gelen firmalarında stüdyo başkanlıkları yapan JadeRaymond, Google'a katıldığını açıkladı.

Ubisoft'ta ve EA'de çalışan Jade Raymond Google'a geçti

Oyun sektöründe uzun yıllardır çalışan Raymond, Google'a VP (genel müdür/başkan yardımcısı) olarak katıldığını duyurdu. Google'ın önümüzdeki Game Developers Conference'ta yeni bir oyun cihazı duyuracağını düşündüğümüzde Raymond'ın transferi daha da bir anlam kazanıyor. Tabii kendisi tam olarak hangi departmana geçiş yaptığını söylemiş değil ancak özgeçmişine bakarsak oyunla ilgili bir departman olduğunu tahmin etmek güç olmaz.

Oyun sektöründe 20 yıllık bir geçmişe sahip olan JadeRaymond, Ubisoft'taAssassin'sCreed serisi için yönetici yapımcı ve ortak yaratıcı rollerini üstlenmişti. Ardından da Ubisoft Toronto'nun başına geçmişti. Raymond, Ekim 2018'de ayrılmadan önce ise Electronic Arts'taMotive ve PopCap stüdyolarıyla birlikte Star Wars oyunlarını yönetiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft Jade Raymond Google Assassin’s Creed

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