Ubisoft'ta ve EA'de çalışan Jade Raymond Google'a geçti

Oyun sektöründe uzun yıllardır çalışan Raymond, Google'a VP (genel müdür/başkan yardımcısı) olarak katıldığını duyurdu. Google'ın önümüzdeki Game Developers Conference'ta yeni bir oyun cihazı duyuracağını düşündüğümüzde Raymond'ın transferi daha da bir anlam kazanıyor. Tabii kendisi tam olarak hangi departmana geçiş yaptığını söylemiş değil ancak özgeçmişine bakarsak oyunla ilgili bir departman olduğunu tahmin etmek güç olmaz.
I’m excited to finally be able to share that I have joined Google as VP!— Jade Raymond (@ibjade) 12 Mart 2019
Oyun sektöründe 20 yıllık bir geçmişe sahip olan JadeRaymond, Ubisoft'taAssassin'sCreed serisi için yönetici yapımcı ve ortak yaratıcı rollerini üstlenmişti. Ardından da Ubisoft Toronto'nun başına geçmişti. Raymond, Ekim 2018'de ayrılmadan önce ise Electronic Arts'taMotive ve PopCap stüdyolarıyla birlikte Star Wars oyunlarını yönetiyordu.
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Bir Soruşturma Başlattı
Cinayet kan dondurmuştu! Polis harekete geçti: Programın ardından...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Kayserili çoban bulmuştu! Dünyada bir ilk
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum