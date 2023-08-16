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Üç çocuk sudan 45 dakika sonra çıkarıldı, kahreden haber geldi! 14 yaşındaki Eren denize son kez kuzenleriyle girdi

16.08.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşler Beyza (13) ve Nisa B. (15) ile kuzenleri Eren B. (14) denize girdi. Üç çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Tehlikeyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri çocukları 45 dakika sonra sudan çıkardı. Eren B.'den kahreden haber geldi. Beyza ve Nisa kardeşlerin annesi sinir krizi geçirdi.

Üç çocuk sudan 45 dakika sonra çıkarıldı, kahreden haber geldi! 14 yaşındaki Eren denize son kez kuzenleriyle girdi

14 yaşındaki Eren B, kuzenleriyle son kez denize girdi. Sudan bilinci kapalı çıkarılan Eren hayata tutunamadı. Anne Fatma B. sinir krizi geçirirken "Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim" dedi.

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ÇOCUKLARI GÖRENLER PANİKLEDİ

Amasya'dan aileleriyle kente gelen kardeşler Beyza (13) ve Nisa B. (15) ile kuzenleri Eren B. (14), Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi civarında denize girdi.

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Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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45 DAKİKA SUDA KALDILAR

Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çocukları sudan çıkardı.

Beyza ve Nisa kardeşler ile bilinci kapalı sudan çıkarılan Eren B, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: 'ÇİZGİYİ GEÇMEYİN' DEMİŞTİM!

Sinir krizi geçiren Beyza ve Nisa'nın annesi Fatma B, "Amasya'dan gezmeye gelmiştik. Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim." ifadelerini kullandı.

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Eren B, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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boğulma

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