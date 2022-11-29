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Üç kişilik ilişki yaşıyorlar! Şaşırtan teklif... “Tatile gitmek için dördüncü kişiyi arıyoruz”

29.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan üç kişilik ilişkilerinin detaylarını paylaşarak kısa sürede gündem olmayı başaran Jimmy Silva, ChaCha Va Voom ve Summer Peltier şaşırtan bir teklifle yeniden gündem olmayı başardı. Yurt dışındaki tatilleri için dördüncü bir kişiyi aradıklarını söyleyen çok eşli grup tepkilerin odağına yerleşti.

Üç kişilik ilişki yaşıyorlar! Şaşırtan teklif... “Tatile gitmek için dördüncü kişiyi arıyoruz”

Sosyal medya fenomenleri Jimmy Silva, ChaCha Va Voom ve Summer Peltier yaşadıkları çok eşli aşkları sayesinde gündem olmayı başardı. Instagram’da yakın zamanda yaptıkları bir paylaşımda üçlü ilişki yaşayan grup planladıkları yurt dışı seyahati için ilişkilerine yeni bir kişiyi davet etmek istediklerini söyledi. Sosyal medya paylaşımında üçlü, “Bizimle Tayland’a gitmeye ne dersiniz? Tatile gitmek için dördüncü kişiyi arıyoruz. Gezilerimizi planladık. Sadece eğlenceli bir kişiye ihtiyacımız var” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise teklifi değerlendireceklerini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tayland’ta rüya gibi bir tatil” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Siz üçünüzle Tayland mı? Gerçekten eğlenceli olur” yorumunu yaptı.

2020 YILINDA EVLENDİLER

kapak sosyal medya

Jimmy Silva ve ChaCha Va Voom yaklaşık 10 yıldır düzenli bir ilişki içindeydi. Okul zamanlarında tanışan ikili zaman geçtikçe ilişkilerine yeni bir kişiyi daha davet etmeye karar verdi. İkilinin ilişkisine Summer Peltier adında bir kadının da katılmasıyla çok eşli grup 2020 yılının Şubat ayında lüks bir otelde dünya evine girdi.

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Jimmy her iki eşinin de aynı anda hamile kalması için uğraştıklarını dile getirirken Voom’un bebeğinin doğumuyla ilişkilerinde yeni bir boyuta geçtiklerini ifade etti.

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ilişki sorunları

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