MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor?

Üç Kız Kardeş 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor?

04.02.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinin 1. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Üç Kız Kardeş dizisinde birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesi anlatılacak. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin çekimleri ise Ayvalık'ta yapılıyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından aynı adla ekrana uyarlanan iddialı dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.
IMG_3710

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
IMG_3710
Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Üç Kız Kardeş’in senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

IMG_2950
Aile sıcaklığını izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizinin çekimleri Ayvalık’ta devam ediyor.

IMG_3600


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildiEkranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildi
7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"
Ünlü astrolog Öner Döşer'in babası Yeşilçam'ın çok ünlü jönü çıktı! Annesiyle ilgili detay üzdüÜnlü astrolog Öner Döşer'in babası Yeşilçam'ın çok ünlü jönü çıktı! Annesiyle ilgili detay üzdü
Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otogaza zam geldi! LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

Otogaza zam geldi! LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''

Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

Kaan Dobra'nın son halini görenler tanıyamadı

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

Gizemli kazıda yeni detaylar! 2'si polis 9 şüpheli gözaltında

İlginizi Çekebilir

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.