MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

21.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, meslektaşı Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı. Bir süredir yalnız olan Özgü Kaya, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor. El ele görüntülenen ikilinin aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Akmerkez'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Üç Kız Kardeş dizisine olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen ünlü çift, dizi için yeniden Ayvalık'a dönecek.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Eren Ören, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayan Ödülü'ne layık görülen Özgü Kaya'ya ''Özgü'nün performansı ödül zaten aldı'' diyerek tebrik etti.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Özgü Kaya, bir dönem Kimse Bilmez dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşamıştı.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi...Ekrana geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Gelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdıGelen cinsellik itirafına "Bu ne azgınlık" diyerek kızdı
Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermediAylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi
Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya üç kız kardeş

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.