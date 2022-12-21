Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! El ele yakalandılar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor. El ele görüntülenen ikilinin aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Akmerkez'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi.

Üç Kız Kardeş dizisine olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen ünlü çift, dizi için yeniden Ayvalık'a dönecek.

Eren Ören, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayan Ödülü'ne layık görülen Özgü Kaya'ya ''Özgü'nün performansı ödül zaten aldı'' diyerek tebrik etti.

Özgü Kaya, bir dönem Kimse Bilmez dizisindeki rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşamıştı.





