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Üç Kuruş 22. son bölümde Neriman öldü, Nursel Köse diziye veda etti

12.04.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 22. son bölümüyle ekrana geldi. Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'ta Leyla ile Efe'nin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın hamlesi her şeyi altüst etti. Düğüne gelen Kılıç, silahını çekerek ateş etti. Neriman, Kılıç'ın kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Üç Kuruş'ta Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Şahin karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, son bölümde diziye veda etti.

Üç Kuruş 22. son bölümde Neriman öldü, Nursel Köse diziye veda etti

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi 22. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi.

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ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETTİ

Üç Kuruş'un son bölümünde Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Şahin karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır.

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Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Nursel Köse
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