Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Kartal, Bahar’ı evine davet etti

Üç Kuruş 3. bölümden ön izleme videosu yayınladı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Kartal'ın babasından kaçan Bahar'ı mahalleye götürdüğü ve evine davet ettiği görüldü. Bu davet karşısında şaşıran Bahar, ne diyeceğini bilemedi.

Başrollerinde e Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

"BURASI SENİN MAHALLEN"

Yayınlanan 3. bölüm ön izlemesinde; babasından kaçan Bahar, Kartal'la birlikte mahalleye geldi.

Kartal'la mahalleye gelen ve şaşıran Bahar, "Burası senin mahallen." dedi. Kartal ise "Burası benim mahallem, benim evim" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın arabadan inmesi üzerine paniğe kapılan Bahar, Kartal'a bir taksi çağırmasını ve otele gitmek istediğini söyledi. Ancak Kartal, Bahar'a onunla kalmayı teklif etti.



