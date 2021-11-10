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Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Kartal, Bahar’ı evine davet etti

10.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş 3. bölümden fragmandan önce ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslı Malbora ve Nesrin Cevadzade’nin paylaştığı dizide; Kartal, Bahar’ı evine davet ediyor.

Üç Kuruş 3. bölümden ön izleme videosu yayınladı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Üç Kuruş'un yayınlanan ön izlemesinde; Kartal'ın babasından kaçan Bahar'ı mahalleye götürdüğü ve evine davet ettiği görüldü. Bu davet karşısında şaşıran Bahar, ne diyeceğini bilemedi.

Başrollerinde e Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

"BURASI SENİN MAHALLEN"

Yayınlanan 3. bölüm ön izlemesinde; babasından kaçan Bahar, Kartal'la birlikte mahalleye geldi.

Kartal'la mahalleye gelen ve şaşıran Bahar, "Burası senin mahallen." dedi. Kartal ise "Burası benim mahallem, benim evim" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın arabadan inmesi üzerine paniğe kapılan Bahar, Kartal'a bir taksi çağırmasını ve otele gitmek istediğini söyledi. Ancak Kartal, Bahar'a onunla kalmayı teklif etti.


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Senden iğreniyorum, sen sapıksınSenden iğreniyorum, sen sapıksın
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Uraz Kaygılaroğlu
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