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Üç Kuruş 9. son bölüm final sahnesi! Bahar ve Kartal'ın aşk dolu anları: Ben de seni seviyorum

28.12.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, 9. son bölümüyle ekrana geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un son bölümde Kadir Çermik'in canlandırdığı Baybars karakteri damga vurdu. Üç Kuruş'un final sahnesinde ise Kartal ve Bahar sürprizi yaşandı. İkilinin öpüştüğü anlar dikkat çekerken, Kartal'ın kendisini sevdiğini öğrenen Bahar "Ben de seni seviyorum'' itirafında bulundu.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 9. bölümüyle 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş 9. bölümde, Çukur'da Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik'in canlandırdığı Baybars karakteri seyirci karşısına çıktı.

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Başı Kartal ile belada olan Nezih, büyük patron Baybars'ı görmeye geldi. Baybars, kendisine Efe'nin fotoğrafını gösterince şaşıran Nezih, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

KARTAL NEZİH'E SAVAŞ BAŞLATTI

Üç Kuruş'un 9. bölümünde Atilla'yı öldürüp restoranın ortasına asan Kartal, Nezih'e karşı resmen savaşı başlattı. Nezih'in restorana geldiği anda Bahar'ın kaldığı eve giden Kartal, Şesu ve Ruşen'in de yardımıyla Bahar'ı kurtardı.

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Karşısında Kartal'ı görünce onu öpen Bahar, Kartal'ın da kendisini sevdiğini öğrenince ''Ben de seni seviyorum'' dedi.

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KARTAL ATİLLA'YI ÖLDÜRDÜ

Üç Kuruş'ta Nezih'in emriyle Çıngıraklı'ya gelip Seco'yu öldüren Atilla, Kartal'ın gazabına uğradı. Nezih'in başlattığı savaşı kabul eden Kartal, Seco'nun canı karşılığında Atilla'nın canını aldı.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.

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Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.

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Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor.

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Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
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