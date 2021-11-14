Üç Kuruş dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kartal ve Bahar'ın vinç sahnesi olay olacak!

Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan, Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, 15 Kasım Pazartesi akşamı 3. bölümüyle ekranlarda olacak. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olayların konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Efe ve Kartal, seri katili bulabilmek için artık birlikte çalışmaya başlayacak.

ÜÇ KURUŞ'UN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal'a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır.



Efe, Kartal'la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih'le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar'ın karşısına çıkar.

İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.



Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürkyönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

