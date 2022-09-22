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Üç Kuruş dizisinin Neriman'ı Nursel Köse kimdir? Nursel Köse ne zaman evlendi, eşi kimdir?

22.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nursel Köse alerji nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Avlu, Üç Kuruş, Menajerimi Ara gibi dizilerin yanı sıra; Yaşamın Kıyısında, Dilberay, 72. Koğuş gibi filmlerle bilinen ünlü oyuncu basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Üç Kuruş dizisinin Neriman'ı Nursel Köse kimdir? Nursel Köse ne zaman evlendi, eşi kimdir?

Üç Kuruş dizisinin Neriman'ı Nursel Köse kimdir? Nursel Köse ne zaman evlendi, eşi kimdir?

Nursel Köse, 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu merak konusu oldu. Peki Nursel Köse kimdir? İşte Nursel Köse'nin oyunculuk kariyeri, hayatı ve biyografisi...

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da doğdu

Nursel Köse, Köln Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü bitirdi.

Nursel Köse, öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak çalıştı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse, Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret Öztürk karakteriyle hafızalara kazındı.

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NURSEL KÖSE'NİN EŞİ KİMDİR?

Nursel Köse Hoyerswerda doğumlu Alman müzisyen Ulrich Mertin ile evlidir.

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