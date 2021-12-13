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Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur pozlar! Yorum yağdı

13.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı yapımlarından Üç Kuruş'ta canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Aslıhan Malbora, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur pozlar! Yorum yağdı

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu. Malbora'nın paylaşımına ''Yanıyorsun Fuat Abi!'', ''Nasıl bu kadar güzelsin ki?'' ve ''Gözlerimi kamaştırdın'' gibi yorumlar yapıldı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

1995 yılında Afyon'da doğan Aslıhan Malbora, üniversite eğitimi için Afyon'dan İstanbul'a taşındı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği okuyan Malbora, üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başladı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Seven Ne Yapmaz dizisiyle ekran macerası başlayan güzel oyuncu, sonrasında Kalbimin Sultanı, Ağlama Anne, Her Yerde Sen, Gel Dese Aşk, Oluversin Gari, Aile Hükümeti ve Her Şeye Rağmen gibi yapımlarda rol aldı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Malbora'nın, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Leyla'sı Aslıhan Malbora'dan cesur poz! Yorum yağdı!


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Yarı cesur.

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