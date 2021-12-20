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Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora: "Ailem oyuncu olduğuma hala inanmıyor"

20.12.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekranlara gelen Üç Kuruş dizisinin sevilen yıldızı Aslıhan Malbora, katıldığı Youtube programında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Üç Kuruş'un Leyla karakteri, oyuncu olduğuna ailesinin hala inanmadığını ve sektöre atılmadan önce onu vazgeçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora: "Ailem oyuncu olduğuma hala inanmıyor"

Üç Kuruş dizisinin Leyla'sı Aslıhan Malbora, Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programda oyunculuk serüveninin nasıl başladığını anlatan güzel oyuncu, asıl okuduğu bölümün Gıda Mühendisliği olduğunu açıkladı.

"ÜNİVERSİTE SIRALAMAM HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ GELMEDİ"

Selim'in oyunculuğa nasıl başladığını sorması üzerine üniversite sıralamasının iyi gelmediğini anlatan Malbora "Abim yanlışlıkla Türkiye 3 binincisi olmuş bir insan, ilk 50'de olması bekleniyordu. Onun derecesinin yanında ben yetersiz kalıyordum." dedi.

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Daha sonra ailesinin gözüne girmek için çift anadal yapmak istediğini anlatan Malbora, bu düşünce sonrası İstanbul'a geldiğini ve oyunculuk serüveninin böyle başladığını anlattı.

"AİLEM OYUNCU OLDUĞUMA HALA İNANMIYOR"

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Ailesini oyuncu olma konusunda nasıl ikna ettiğini soran Selim'in sorusuna karşılık Aslıhan Malbora "Ailem oyuncu olduğuma hala inanmıyor. Oyuncu olabileceğime inanmıyorlardı. Afyon'da, küçük yerden gelip de olan olmadı." dedi.

Babasının ondan akademisyen olmasını istediğini söyleyen Üç Kuruş'un yıldızı "Ama hiç engel olmadılar. Yapabiliyorsan yap dediler." şeklinde konuştu.

httpswwwinstagramcomp7luwp2lmli_8465

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