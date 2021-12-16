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Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora küfür etti! Stüdyo yıkıldı

16.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse gibi isimlerin paylaştığı Üç Kuruş dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitledi. Dizideki kıvrak dansıyla günlerce adından söz ettiren güzel oyuncu Aslıhan Malbora, İbrahim Selim'in konuğu oldu.

26 yaşındaki ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık magazin basınında yer buluyor. Şimdilerde yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in üstlendiği Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda yer alan Malbora, İbrahim Selim'e bilinmeyenlerini anlattı.

Aslıhan Malbora, Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür ne?'' sorusuna ''Kalabalık önünde küfür etmeyeyim deyip yardırıyormuşum. Bunu bir Trakyalı arkadaşımdan duymuştum. Bana sempatik geliyor'' diyerek küfür etti.

SOYADININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Soyadı hakkında da konuşan Aslıhan Malbora, ''Milli Mücadele zamanlarında atalarım mallarını kaybetmiş. Mallarının alabora olmasından geliyor. Aslında birleşik isim ama ciddi bir ses benzerliği var.'' sözleriyle soyadının hikayesini anlattı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!

''AKADEMİSYEN OLURDUM''

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü bitiren Malbora, ''Oyuncu olmasaydım, akademisyen olurdum'' dedi.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!

Ailesinin, oyunculuk konusunda ilk başlarda kendisine inanmadığını ancak desteklerini de esirgemediğini anlatan Malbora, ''Afyon gibi küçük bir şehirden gelip oyuncu olmama ihtimal vermediler'' itirafıyla da şaşırttı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!

8 YILLIK İLİŞKİSİ VAR

Üniversitede tanıştığı erkek arkadaşıyla 8 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirten Malbora, ''Sevgilinin günlüğünü okur musun?'' sorusuna, ''8 yıldır beraberiz. Ben onun günlüğünü yazarım'' yanıtıyla İbrahim Selim'i güldürdü.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!

Aslıhan Malbora, oyunculuğa 2017 yılında yer aldığı 'Seven Ne Yapmaz' dizisiyle başlamıştı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!

Birce Akalay'ın kızını canlandırdığı 'Ağlama Anne' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Malbora, şimdilerde güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan 'Üç Kuruş' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veriyor.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora herkesin önünde küfür etti!


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