Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora küfür etti! Stüdyo yıkıldı

26 yaşındaki ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık magazin basınında yer buluyor. Şimdilerde yönetmenliğini Sinan Öztürk, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in üstlendiği Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda yer alan Malbora, İbrahim Selim'e bilinmeyenlerini anlattı.

Aslıhan Malbora, Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür ne?'' sorusuna ''Kalabalık önünde küfür etmeyeyim deyip yardırıyormuşum. Bunu bir Trakyalı arkadaşımdan duymuştum. Bana sempatik geliyor'' diyerek küfür etti.

SOYADININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Soyadı hakkında da konuşan Aslıhan Malbora, ''Milli Mücadele zamanlarında atalarım mallarını kaybetmiş. Mallarının alabora olmasından geliyor. Aslında birleşik isim ama ciddi bir ses benzerliği var.'' sözleriyle soyadının hikayesini anlattı.

''AKADEMİSYEN OLURDUM''

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünü bitiren Malbora, ''Oyuncu olmasaydım, akademisyen olurdum'' dedi.

Ailesinin, oyunculuk konusunda ilk başlarda kendisine inanmadığını ancak desteklerini de esirgemediğini anlatan Malbora, ''Afyon gibi küçük bir şehirden gelip oyuncu olmama ihtimal vermediler'' itirafıyla da şaşırttı.

8 YILLIK İLİŞKİSİ VAR

Üniversitede tanıştığı erkek arkadaşıyla 8 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirten Malbora, ''Sevgilinin günlüğünü okur musun?'' sorusuna, ''8 yıldır beraberiz. Ben onun günlüğünü yazarım'' yanıtıyla İbrahim Selim'i güldürdü.

Aslıhan Malbora, oyunculuğa 2017 yılında yer aldığı 'Seven Ne Yapmaz' dizisiyle başlamıştı.

Birce Akalay'ın kızını canlandırdığı 'Ağlama Anne' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Malbora, şimdilerde güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan 'Üç Kuruş' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veriyor.



