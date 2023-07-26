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    4. Uçağı birbirine kattı! Tuvalete gitmesinin engellendiğini söyleyen kadın herkesin içinde uçağın zeminine tuvaletini yaptı

    Uçağı birbirine kattı! Tuvalete gitmesinin engellendiğini söyleyen kadın herkesin içinde uçağın zeminine tuvaletini yaptı

    26.07.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiliz bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. İsmi açıklanmayan kadın bir yolcu bir anda koltuğundan kalkarak bağırmaya başladı. Mürettebatın tuvalete gitmesini engellediğini söyleyen kadın diğer yolcuların gözü önünde yere çömelerek tuvaletini yaptı.

    İsmi açıklanmayan bir kadın uçak yolculuğu sırasında kabin ekibinin iki saat boyunca tuvaleti kullanmasını engellediğini söyleyerek adeta sinir krizi geçirdi. Diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan kadın koltuğundan kalkarak koridorda tuvaletini yaptı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    “KAPILARI NEDEN KAPATIYORSUNUZ?”

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    İsmi açıklanmayan yolcu kabin ekibinin tuvalete girmesine izin vermediğini söyleyerek bağırmaya başladı. Yere çömelerek tuvaletini yaptığı anlarda kadın yolcunun, “İki saattir tuvalete gitmem gerekiyor ve siz bana bunu yapamayacağımı söylüyorsunuz. Kapıları neden kapatıyorsunuz?” dedi.

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