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Uçağı birbirine kattı! Üzerini çıkartıp birden bağırmaya başlayan yolcu herkesi şaşırttı

31.05.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'ndan Malta’ya doğru hareket eden bir yolcu uçağında yaşanan ilginç bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Uçağın kalmasını beklerken birden ayağa kalkarak soyunmaya başlayan adam, koridora geçerek bağırmaya başladı. Diğer yolculara küfürler savuran adamı uçağın mürettebatı sakinleştirmeye çalıştı.

Uçağı birbirine kattı! Üzerini çıkartıp birden bağırmaya başlayan yolcu herkesi şaşırttı

İskoçya’dan Malta’ya hareket eden bir yolcu uçağında çekilen ve TikTok’ta paylaşılan bir görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu. İsmi açıklanmayan bir erkek yolcu bir anda uçağın içinde ayağa kalkarak diğer yolculara bağırmaya başladı. Önce küfür eden adam daha sonrasında ise “Saygısızlık yapmıyorum. Saygısız biri değilim” diyerek kendisini savundu.

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Uçağın mürettebatının olaya dahil olması üzerine yolcu sakinleştirilmeye çalışıldı. Başka bir erkek yolcuyla aralarında başlayan sözlü münakaşanın tırmanması üzerine uçuş personeli polislere haber verdi. Uçağın Malta’ya inmesinden sonra huzursuzluk çıkartan yolcu gözaltına alındı.

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Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Edinburgh'tan Malta'ya giden bu uçuşun mürettebatı, bir yolcunun uçuş sırasında rahatsız edici hale gelmesinden sonra varışta polis yardımı için çağrıda bulundu. Uçak normal bir şekilde indi ve polis, yolcuların geri kalanı güvenli bir şekilde uçaktan inmeden önce bu yolcuyu çıkardı." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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