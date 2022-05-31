Uçağı birbirine kattı! Üzerini çıkartıp birden bağırmaya başlayan yolcu herkesi şaşırttı

İskoçya’dan Malta’ya hareket eden bir yolcu uçağında çekilen ve TikTok’ta paylaşılan bir görüntü sosyal medyada tepkilere neden oldu. İsmi açıklanmayan bir erkek yolcu bir anda uçağın içinde ayağa kalkarak diğer yolculara bağırmaya başladı. Önce küfür eden adam daha sonrasında ise “Saygısızlık yapmıyorum. Saygısız biri değilim” diyerek kendisini savundu.

UÇAK PERSONELİ DURUMA EL KOYDU

Uçağın mürettebatının olaya dahil olması üzerine yolcu sakinleştirilmeye çalışıldı. Başka bir erkek yolcuyla aralarında başlayan sözlü münakaşanın tırmanması üzerine uçuş personeli polislere haber verdi. Uçağın Malta’ya inmesinden sonra huzursuzluk çıkartan yolcu gözaltına alındı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Edinburgh'tan Malta'ya giden bu uçuşun mürettebatı, bir yolcunun uçuş sırasında rahatsız edici hale gelmesinden sonra varışta polis yardımı için çağrıda bulundu. Uçak normal bir şekilde indi ve polis, yolcuların geri kalanı güvenli bir şekilde uçaktan inmeden önce bu yolcuyu çıkardı." ifadelerine yer verildi.



