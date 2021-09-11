HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı

Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı

11.09.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ailesiyle uçağı kaçıran bir anne, oğlunun okula yetişebilmesi için sahte bomba ihbarı yaptı.

Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı

Olay, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü geç saatlerde meydana geldi.

Broward County Şerif Bürosu'nun açıklamasına göre Marina Verbitsky, Şikago'ya gidecek uçağa biniş saatini kaçırınca ailesiyle kapıda kaldı. Çocuğunun derslerine yetişemeyeceğinden korkan 46 yaşındaki Verbitsky, görevlilerin geçmesine izin vermemesine sinirlendi ve küfredip tepki gösterdi.

Valizlerinin uçakta olduğunu öğrenince iyice öfkelenen Verbitsky, çantaların birinde bomba olduğunu söyledi.

Bunun ardından kadın yakalanırken henüz havalanmayan uçak durdurularak bütün yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından tehdidin asılsız olduğunu tespit etti.

''BU BİR HATAYDI''

New York Post'un aktardığına göre Verbitsky'nin adı açıklanmayan bir yakını konu hakkında şöyle konuştu: Bu bir hataydı. Oğlunun okula gitmesi gerekiyordu ve Verbitsky bu konuda gergindi. Bir karmaşa yaşandı ama bunun kesinlikle yaşanmaması gerekiyordu.

Sahte bomba ihbarı suçlamasıyla tutuklanan Verbitsky, bir gün sonra 10 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Yargıç, Verbitsky'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesine de hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Yenilenmesine karar verilmişti! Minare böyle yıkıldıYenilenmesine karar verilmişti! Minare böyle yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.