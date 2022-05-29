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Üçlü ilişki iddiaları vardı! Elon Musk, Johnny Depp ve Amber Heard'ın davası hakkında sessizliğini bozdu

29.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Johnny Depp ve Amber Heard'ın karalama davası hakkında konuştu. Davaya ilişkin sessizliğini bozan Musk'ın Amber Heard ve Cara Delevingne ile birlikte üçlü ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Üçlü ilişki iddiaları vardı! Elon Musk, Johnny Depp ve Amber Heard'ın davası hakkında sessizliğini bozdu

Herkes Johnny Depp ile Amber Heard'ın davasını konuşuyor. Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Johnny Depp ile evliliği sırasında Amber Heard ve ünlü model Cara Delevingne birlikte üçlü bir ilişki yaşadığı iddiası da davaya damga vurmuştu. Bu olayı yalanlayan Musk ise davaya ilişkin çok fazla yorumda bulunmuyordu. Ancak sonunda sessizliğini bozdu.

ELON MUSK'TAN DEPP VE HEARD YORUMU

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, bir tweet atarak "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 gözlemini sıraladı. Lex Fridman'ın attığı tweet'e ise Elon Musk yanıt verdi ve Depp ve Heard hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Musk yanıt olarak, "Umarım ikisi de devam eder. Onların her biri inanılmaz." ifadelerine yer verdi.

Elon Musk tweet

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2013'te Machete Kills filminin setinde tanışan Musk ve Heard, Heard'in Depp'ten ayrılmasının ardından 2017'de kısa bir süre birlikte olmuştu.

Depp ve Heard davasında ise jüri her iki tarafı ve tanıkları dinledi. Karar için bekleyiş sürüyor.

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Elon Musk Amber Heard Cara Delevingne Johnny Depp
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