Buluşmasındaki hesap krizini anlattı! Sosyal medya bu itirafı konuşuyor... "Görüştüğüm adamdan fenalık geçirdim"

TikTok'ta 63 bin takipçisi bulunan Taylor Pare isimli bir kullanıcı, flört hikayesini sosyal medyadan paylaştıktan sonra dikkatleri üzerine çekti. Genç kadın yemek bittikten sonra flörtünün kendi payını masanın üzerine koyduğunu ve hesabın geri kalanını ödemesi için Pare'yi beklediğini söyledi. Adamın hareketinin kendisini irite ettiğini dile getiren Pare, "Gerçekten çok kötü bir davranıştı. Zaten ben kendi hakkımı ödeyecektim ama bunu bana dayatması hoş olmadı" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları flört hikayesinde kimin haklı olduğu konusunda fikir ayrılığına düştü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Pare'ye hak verirken bazıları ise hesabın ortaklaşan ödenmesi konusunda önceden konuşulması gerektiğini savundu.







