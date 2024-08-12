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Ücretsiz verileceğini sosyal medyadan duyurdular, duyan akın etti! 600 ton karpuz ve kavun bedava dağıtıldı

12.08.2024 23:28
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Manisa’da 3 ortak tarlaya 600 ton kavun ve karpuz ekti. Tarlaya gelen alıcıların teklif ettiği rakamları gülünç bulan ortalar radikal bir karar alıp kavun ve karpuzların ücretsiz dağıtılacağını sosyal medyadan duyurdu. Haberi duyan vatandaşlar tarlaya akın etti, kavun ve karpuzları kimi sırtlayıp kimi çuvallara doldurup götürdü.

Salihli'de 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 tonluk kavun ve karpuz ücretsiz dağıtıldı. Ortakları bu kararı almaya iten ise alıcıların teklif ettiği rakamlar oldu.

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Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’ndeki 220 dönüm alana Ahmet Akbaş, Metin Akbaş ve Eyüp Çakar tarafından ortaklaşa kavun ve karpuz ekildi. Yaklaşık 1.5 milyon lira masraf eden üç ortak, kavun ve karpuzların hasat vakti gelince durumu alıcılara iletti.

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Tarlaya gelen alıcılar, 100 ila 300 bin lira arasında rakam verince üç ortak ürünlerini bu fiyata satmak yerine halka ücretsiz dağıtma kararı verdi.

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SOSYAL MEDYADAN ÜCRETSİZ DAĞITACAKLARINI DUYURDULAR

Üç ortak, sosyal medya hesaplarından tarladaki kavun ve karpuzların bedava olduğunu, hasat etmek isteyenlerin tarlaya gelerek ürünleri hasat edebileceği duyurdu.

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TARLAYA AKIN!

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar tarlaya akın etti. Kimi vatandaş traktörü, kimisi motosikleti, kimisi aracı ile tarlaya gelip ürünleri toplayarak aldı. Kavun ve karpuzları vatandaşlar çuvallarla, ellerindeki poşetlerle ya da koltuk altında taşıdı.

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“VERDİKLERİ FİYAT AĞIRIMIZA GİTTİ”

Vatandaşın kavun ve karpuzları tarladan hasat etmelerinden mutlu olduğunu ifade eden arazi ortaklarından Ahmet Akbaş şöyle konuştu:

“Burası 220 dönümlük bir arazi. Bunun yaklaşık 65 dönümüne kavun, geri kalan kısmına da karpuz ektik. Kavun ve karpuzların bize maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyon lira oldu. Hasat vakti gelince alıcılardan talepler gelmeye başladı. Tarlaya gelenler, pazarlık yapanlar oldu. Ama hepsi 100-200-300 bin gibi komik rakamlarla gelince biz de 1,5 milyona mal ettiğimiz bir ürünü talep ettikleri rakamlarla satmak ağırımıza gitti.

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Emek vererek yetiştirdiğimiz ürünü bu fiyata satmak yerine vatandaşımıza dağıtmak istedik. Sosyal medya hesaplarımızdan ‘Ücretsiz gelip toplayabilirsiniz’ diye paylaşım yapınca vatandaşlarımız hasat için tarlaya akın etti. Tarlaya akın eden vatandaşlarımız hasat ettikleri kavun ve karpuzları evlerine götürdüler. Bizim beklentimiz 300-350 ton iken, dünden beri gördük ki tarlada 600 tonun üzerinde kavun varmış.”

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz kavun tarla
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