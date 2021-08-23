Üçüncü doz koronavirüs aşısı 4 kat daha etkili! Ağır hastalık riskini de düşürüyor

İsrail'de veriler, 3. doz koronavirüs aşısının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğünü gösterdi. Veriler Perşembe günü bakanlığın aşı uzmanlarının bir araya geldiği toplantıda sunulurken Pazar günü bakanlığın internet sitesine yüklense de çalışmanın tüm detayları açıklanmadı.

İLK 2 DOZ AŞIYA KIYASLA 4 KAT DAHA FAZLA KORUYOR

Reuters'ın haberine göre, Bakanlık yetkilileri İsrail'de iki farklı enstitüden alınan verilerin üçüncü doz aşının 60 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmasından 10 gün sonra enfeksiyon riskine karşı ilk 2 doz aşıya kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığını gösterdiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSTE AĞIR SEYRİ ENGELLİYOR

Veriler üçüncü doz aşının 60 yaş üzeri bireylerde hastalığın ağır seyrine ve hastaneye yatma riskine karşı ise 5 ila 6 kat daha fazla koruma sağladığına işaret etti.

