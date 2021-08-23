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Üçüncü doz koronavirüs aşısı 4 kat daha etkili! Ağır hastalık riskini de düşürüyor

23.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan son araştırma sonucu dikkat çekti. 3. dozda uygulanan Pfizer'in geliştirdiği aşının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğü ortaya çıktı. Üçüncü aşının ilk iki aşıya kıyasla daha fazla koruma sağladığını da ortaya koyan İsrail Sağlık Bakanlığı verileri, 3. dozun ilk 2 doza kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığını gözler önüne serdi.

Üçüncü doz koronavirüs aşısı 4 kat daha etkili! Ağır hastalık riskini de düşürüyor

İsrail'de veriler, 3. doz koronavirüs aşısının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğünü gösterdi. Veriler Perşembe günü bakanlığın aşı uzmanlarının bir araya geldiği toplantıda sunulurken Pazar günü bakanlığın internet sitesine yüklense de çalışmanın tüm detayları açıklanmadı.

İLK 2 DOZ AŞIYA KIYASLA 4 KAT DAHA FAZLA KORUYOR

Reuters'ın haberine göre, Bakanlık yetkilileri İsrail'de iki farklı enstitüden alınan verilerin üçüncü doz aşının 60 yaş ve üzeri bireylerde uygulanmasından 10 gün sonra enfeksiyon riskine karşı ilk 2 doz aşıya kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığını gösterdiğini açıkladı.

KORONAVİRÜSTE AĞIR SEYRİ ENGELLİYOR

Veriler üçüncü doz aşının 60 yaş üzeri bireylerde hastalığın ağır seyrine ve hastaneye yatma riskine karşı ise 5 ila 6 kat daha fazla koruma sağladığına işaret etti.

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İsrail
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