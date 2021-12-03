Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Uçuş görevlisi uyumak isteyen yolcuların uçağa alması gereken 4 malzemeyi açıkladı

Uçuş görevlisi uyumak isteyen yolcuların uçağa alması gereken 4 malzemeyi açıkladı

03.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski uçuş görevlisi olan Kat Kamalani, uçak korkusu yaşayanların yolculuk sırasında uyuyabilmesi için yanına alması gereken malzemeleri açıkladı. Uçuş görevlisi ipuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Uçuş görevlisi uyumak isteyen yolcuların uçağa alması gereken 4 malzemeyi açıkladı

Eski bir uçuş görevlisi, uçakta uyumaya çalışmanın zorluklarından yakındı ve ona uykuyu yönetmek için ipuçları verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan eski bir hostes Kat Kamalani, uçakların çok gürültü bazen soğuk bazen ise oldukça sıcak olabileceğini belirtti. Özellikle uçak korkusu yaşayanların bu koşullarda zorlandıklarından söz eden Kamalani, rahat bir yolculuk geçirmek için püf noktalarını paylaştı.

“KEŞKE DAHA ÖNCE BİLSEYDİM”

6 yıl boyunca hostes olarak çalıştığından söz eden Kamalani, sosyal medyada uçak yolculuğunda rahat etmenin tüyolarını paylaştı. Kamalani, “6 yıldır uçuş görevlisiydim ve bu püf noktaları keşke daha önce bilseydim. Özellikle gece yarısında yapılan uçuşlarda bana büyük kolaylık sağlardı” dedi.

Uçakta hamile bir kadın doğum yaparsa ne olur?Uçakta hamile bir kadın doğum yaparsa ne olur?

SADECE 4 MALZEME SAYDI

2

Uçuş saatine göre yolcuların kabinin ışıklarını engelleyebilmeleri için yanlarında göz maskesi getirmesini tavsiye etti. Kamalani, uçakların gürültülü olabileceğini bu nedenle yolcuların gürültü önleyici kulaklıklar sayesinde rahat edeceğini ifade etti. Gürültü önleyici kulaklıklara ek olarak Kamalani, lavanta esansı ve kulak tıkacını önerdi.

Kamalani, “Bu malzemeler vücudunuza uyuma ve gevşeme zamanının geleceğini söyleyecektir. Rahat kıyafetler giymeyi unutmayın ve kimsenin bakışlarını umursamayın. Pilotlar genellikle havayı kontrol ediyor ancak uçuş görevlisinden bir battaniye veya ısıtmayı açmasını veya kapatmasını rica edin” diye konuştu.

Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçek hayattaki kurt adam! Nadir görülen hastalığı onu bambaşka bir kişiye dönüştürdüGerçek hayattaki kurt adam! Nadir görülen hastalığı onu bambaşka bir kişiye dönüştürdü
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
‘Sakin şehir’ olarak biliniyor! Kartpostallık görüntüler oluştu‘Sakin şehir’ olarak biliniyor! Kartpostallık görüntüler oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Bu göz hilesi erkekleri aşık ediyor! Herkes deniyor

Bu göz hilesi erkekleri aşık ediyor! Herkes deniyor

Hastalığı nedeniyle ‘kurt adama’ dönüştü! Görenler inanamadı

Hastalığı nedeniyle ‘kurt adama’ dönüştü! Görenler inanamadı

Ünlülerin astroloğu! 2022 yılı kehanetlerini anlattı

Ünlülerin astroloğu! 2022 yılı kehanetlerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Katilinin ismini söyledi! Cinayetinin gizemini çözdü

Katilinin ismini söyledi! Cinayetinin gizemini çözdü

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.