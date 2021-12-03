Uçuş görevlisi uyumak isteyen yolcuların uçağa alması gereken 4 malzemeyi açıkladı

Eski bir uçuş görevlisi, uçakta uyumaya çalışmanın zorluklarından yakındı ve ona uykuyu yönetmek için ipuçları verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan eski bir hostes Kat Kamalani, uçakların çok gürültü bazen soğuk bazen ise oldukça sıcak olabileceğini belirtti. Özellikle uçak korkusu yaşayanların bu koşullarda zorlandıklarından söz eden Kamalani, rahat bir yolculuk geçirmek için püf noktalarını paylaştı.

“KEŞKE DAHA ÖNCE BİLSEYDİM”

6 yıl boyunca hostes olarak çalıştığından söz eden Kamalani, sosyal medyada uçak yolculuğunda rahat etmenin tüyolarını paylaştı. Kamalani, “6 yıldır uçuş görevlisiydim ve bu püf noktaları keşke daha önce bilseydim. Özellikle gece yarısında yapılan uçuşlarda bana büyük kolaylık sağlardı” dedi.

SADECE 4 MALZEME SAYDI

Uçuş saatine göre yolcuların kabinin ışıklarını engelleyebilmeleri için yanlarında göz maskesi getirmesini tavsiye etti. Kamalani, uçakların gürültülü olabileceğini bu nedenle yolcuların gürültü önleyici kulaklıklar sayesinde rahat edeceğini ifade etti. Gürültü önleyici kulaklıklara ek olarak Kamalani, lavanta esansı ve kulak tıkacını önerdi.

Kamalani, “Bu malzemeler vücudunuza uyuma ve gevşeme zamanının geleceğini söyleyecektir. Rahat kıyafetler giymeyi unutmayın ve kimsenin bakışlarını umursamayın. Pilotlar genellikle havayı kontrol ediyor ancak uçuş görevlisinden bir battaniye veya ısıtmayı açmasını veya kapatmasını rica edin” diye konuştu.



