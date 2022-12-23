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  4. Ucuz değil bedava! İzdihama yol açtı... Sıraya bile girmeden herkes bir anda oraya koştu

Ucuz değil bedava! İzdihama yol açtı... Sıraya bile girmeden herkes bir anda oraya koştu

23.12.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde çeşitli ürünlere gelen zamlar nedeniyle herhangi bir ürüne indirim geldiği zaman vatandaşların ucuza almak için kuyruk oluştuğu, yer yer de izdiham çıktığı görülüyordu. Ancak Kocaeli'den gelen bir haber büyük şaşkınlık yarattı. Kentin Körfez ilçesinde bir mağazanın açılışta bedava halı dağıtması izdihama neden oldu.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi.

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MİNİBÜSÜN ARKA KAPISINDAN HALILARI ATTI

Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu. Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı.

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İZDİHAM ÇIKTI

Vatandaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi. Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü. (DHA)

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Kocaeli halı bedava

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