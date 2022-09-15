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Sosyal konut projesi moralleri yükseltti! AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı: Uygun taksitle otomobil projesi...

15.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine doğru gidilirken AK Parti devreye yeni hamleler sokuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü duyurduğu TOKİ ucuz sosyal konut projesi gündemdeki yerini koruyor. Konut projesine ilginin yoğun olduğu, bu nedenle partide moralleri yükselttiği belirtilirken AK Parti'nin sıradaki hamlelerinin ne olacağı da merak edilmeye başladı. Masadaki bir sonraki projenin otomobillerle veya ÖTV indirimi ile ilgili olabileceği ifade ediliyor.

Sosyal konut projesi moralleri yükseltti! AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı: Uygun taksitle otomobil projesi...

Siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçime aylar kala parti liderleri bir yandan söylemleriyle diğer yandan sahadaki çalışmalarıyla oylarını artırmak için gaza bastı. 20 yıllık iktidarının en kritik seçimleri olduğu değerlendirilen AK Parti de bu süreçte özellikle ekonomi alanında yeni hamlelere imza atarak seçmenleri kazanmaya çalışıyor. Son olarak salı günü ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ilk günlerinde yoğun rağbet gösterildiği, bunun da parti içinde moralleri yükselttiği öne sürülüyor. Bu kapsamda kulislerde konuşulanlara göre sıradaki hamle ise araç sahibi olmak isteyenlerin yakından ilgilendiren bir proje veya ÖTV indirimi olabilir. İşte 2023 seçimlerine gidilirken kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti'nin dosyasındaki adımlar...

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SEÇMENİ GERİ KAZANMA PLANI

Kira ve konut fiyatlarındaki rekor yükseliş üzerine “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” diye duyurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek projeye yönelik ilgi ile moral bulan parti yönetimi, “yeni ekonomik hamleler”le “kararsızlar” saflarına geçen seçmeni geri kazanma hesabı yapıyor.

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MORALLER YENİDEN YÜKSEK

Aralık ayındaki kur krizinin ardından ekonomideki dengelerin alt üst olduğu iktidar tarafından da kabul ediliyor.

Ancak geçen Temmuz ayında asgari ücret dahil, çalışanlara ve emeklilere yapılan zamlar, tarımda ürün taban fiyatlarındaki artışlar, 3600 ek gösterge, EYT sorununa çözüm hazırlığı gibi adımların, seçmende karşılık bulduğu düşünülüyor.

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Son 2 aydır da parti oylarının yükselişe geçtiği, iktidarın “moral üstünlüğü” yeniden ele geçirdiği savunuluyor.

Erdoğan’ın “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak açıkladığı TOKİ’nin gerçekleştireceği konut projesine yönelik ilgi, partide moralleri de yükseltti.

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'EKONOMİK PROGRAM SEÇMENDE OLUMLU KARŞILIK BULDU'

AK Parti yöneticilerine göre, uygulanan ekonomik programın seçmende olumlu karşılık buldu ve bu Erdoğan’ın kişisel oylarına da yansıdı.

TOGG, DOĞALGAZ, OTOMOBİL ALIMINDA DÜZENLEME, ÖTV...

Bu hamlelerin devamının ise “yeni doğalgaz müjdesi” ve ilk yerli otomobil TOGG’un üretimine başlaması gösteriliyor. TOGG’u üretecek fabrikanın 29 Ekim’deki açılışının da görkemli bir törenle yapılması planlanıyor.

“Doğalgaz müjdeleri” ve ilk yerli otomobil TOGG’un üretimine geçilmesi, iktidarın “seçim yatırımları” arasında sayılıyor.

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Sosyal konut projesinde olduğu gibi ÖTV indirimi veya ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

(BBC Türkçe)

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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