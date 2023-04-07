Udi hindi yağı faydaları nelerdir, ne işe yarar? Udi hindi yağı nasıl kullanılır, içilir mi?

Udi hindi bitkisi tarçına benzer ve çubuk şeklinde bir görünüme sahip olan bir Uzak Doğu Asya bitkisidir. Gerek mide sorunu gerekse üst yolunum yolları sıkıntısı olanlar için adeta bir şifa deposu olarak bilinir. Asya ülkelerinin hemen hepsinde var olan udi hindi ağacı mevsim fark etmeksizin yaprak dökmeyen bir bitkidir. Mikrop kırıcı bir özelliğe sahip olan udi hindi toz ve yağ şeklinde kullanılabilir. Vücuda pek çok faydası olan yağın her bitki yağında olduğu gibi fazla kullanımı zararlıdır.

Udi hindi yağı çok fazla kullanım alanı bulunan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan mikro öldürücü bir bitkidir. Ayrıca udi hindi yağı doğal bir antibiyotik olduğundan dolayı enfeksiyonlara da şifa olur. Ağız kokusunu gideren ve burun tıkanıklığına da iyi gelen bu bitki alternatif tıp dışında başka alanlarda da kullanılır. Tatlı ve keskin bir kokuya sahip olduğundan dolayı parfümlerde kullanılır ve bazı inanç ve kültürlerde yakılıp tütsü şeklinde kullanılır. Udi hindi yağı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Mikrop kırıcı özelliği bulunur,

Enfeksiyon ve iltihapların vücuttan atılmasına yardımcı olur,

Cilt yanığı, egzema, kesik, böcek ısırığı gibi pek çok cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılır,

Boğaz ve mide ağrılarına iyi gelir,

Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücuttaki toksinlerin arınmasını sağlar ve böylece kanser hücreleriyle savaşır,

Böbrek ve safra taşlarına iyi gelir,

Soğuk algınlığı ve nezle gibi mevsimsel olan hastalıkların tedavi sürecini hızlandırır.

Solunum yollarını açabilir ve burun tıkanıklığına da iyi gelir,

Yorgunluğu alma özelliği bulunur ve stresi de azaltır.

Udi hindi yağı zararları, düzenli ve bilinçli tüketildiğinde yoktur. Fakat fazla tüketildiği zaman vücutta beklenmeyen reaksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple udi hindi yağı tüketimi günlük olarak iki kaşıktan fazla olmamalıdır.

Udi hindi yağı nasıl kullanılır?

Uzak Doğu ülkelerinden gelen udi hindi bitkisi genel olarak yağ ve toz şeklinde kullanılabilir. Şifalı bitkiler arasında bulunan udi hindi yağı insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Hindistan ve Malaya adalarında çokça bulunan udi hindi ağacı hem yaz aylarında hem de kış aylarında yaprak dökmeyen bitkiler arasında yer alır. Ayrıca alternatif tıp alanında koku ve güzellik ürünlerinde de kullanılan udi hindi çok güçlü bir mikrop öldürücü olarak bilinir. "Udi hindi yağı nasıl kullanılır?" sorusu için şu şekilde sıralanabilir:

Udi hindi yağı çay olarak içilebilir,

Maskelerde kullanılır,

Pekmez veya bal ile karıştırılıp içilebilir,

Su içine birkaç damla damlatılarak da tüketilebilir.

Udi hindi yağı nasıl yapılır?

Udi hindi bitkisi hazır yağ haliyle satıldığı gibi toz halinde de satılabilir. Evde udi hindi yağının nasıl yapıldığı da araştırılan konular arasında yer alır. Udi hindi yağı yapılmak isteniyorsa udi hindi yağı tozu kullanılmalıdır. Udi hindi yağı yapılışı şu şekildedir: 1 kavanoz içine 2 çay kaşığı udi hindi tozu ve 2 çay bardağı saf zeytinyağı koyulur. Yaklaşık olarak 2 hafta gibi bir süre kavanoz ağzı kapalı olarak bekletilir. İbrahim Saraçoğlu udi hindi yağı tarifi bu şekilde olup kavanozun güneş gören bir alanda bekletilmesinin daha sağlıklı olduğu söylenir.

Udi hindi yağı nasıl içilir?

Udi hindi yağı ihtiyaca göre farklı şekillerde kullanılabilir ve içilir. Örneğin solunum yollarında var olan bir iltihap için kullanılıyor ise 15 günlük bir süre boyunca gün içerisinde bir tatlı kaşığı tüketilmesi gerekir. Bağırsak ya da mide sorunları için udi hindi yağı 1 yemek kaşığı ve günlük olarak iki defa tekrarlanarak içilebilir. Bu uygulama 10 günlük bir süre devam etmelidir. Akciğer sorunları, idrar sorunları, cinsel isteksizlik ve adet dönemi düzensizliği gibi durumlarda da bal ile birlikte günde iki defa içilebilir. Yine aynı şekilde bu kullanım 10 gün devam etmelidir. "Udi hindi yağı ne işe yarar?" sorusuyla karşılaşıldığı zaman bu kullanım şekillerine göre pek çok hastalığın iyileşim sürecini hızlandırmaya yarar. Ayrıca udi hindi yağı iltihap ve yaraların iyileşmesine ve ağız kokusunun da giderilmesine yarar.



