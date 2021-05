UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Chelsea-Manchester City oldu

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz devi Chelsea ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 2-0 kazanarak toplamda 3-1'lik skora ulaştı ve İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Manchester City'nin rakibi oldu.

Maçın 28. dakikasında Kai Havertz'in aşırtma vuruşu kaleci Courtois'i geçerek üst direkten döndü. Timo Werner boş kaleye topu kafayla ağlara göndererek ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Real Madrid top kontrolünü tamamen eline alarak skora dengeyi getirmeye çalıştı. Chelsea zaman zaman hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalışarak farkı artırma çabasına girdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Mason Mount topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. İlk maçı da deplasmanda 1-1'lik skorla geçen Chelsea toplamda 3-1'lik galibiyete ulaşarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde bir diğer İngiliz takımı Chelsea'nin rakibi Manchester City olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor!



City of the most memorable moments awaits you!???????? #UCL @ManCity @ChelseaFC pic.twitter.com/UVTYAC8gOK