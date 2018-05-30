Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölüm izle: Katil kim? (Ufak Tefek Cinayetler 32 yeni bölüm ilk sahne)

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda.

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölümü dün akşam Star TV'de heyecanla izlendi. Merak içinde bıraktıran son bölümden sonra Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahnesi de yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde ortalık toz duman. Pelin, Merve'yi , Arzu Burcu'yu öldümek istiyor. Fakat hedef şaşırtmak için yer değiştiriyorlar. Elif ise Oya'nın işini bir şırıngayla bitirmek istemektedir. Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise Burcu, Pelin'in birşeyler planlamakta olduğunu farkeder ve onu gizlice izler. Suyuna birşey kattığını gören Burcu, suyu içmek için dudağına kadar götürüyor. Burcu ne yapacak merak ediliyor. Katil kim çıkacak? Arzu mu Elif mi Pelin mi? Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi.

Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

