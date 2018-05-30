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Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölüm izle: Katil kim? (Ufak Tefek Cinayetler 32 yeni bölüm ilk sahne)

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2018 08:21 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölümü ile Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahnesi de izleyenleri merak içinde bıraktı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde beklenen an gelmiş ve Oya'nın yaza merhaba partisi için herkes toplanır. Parti sırasında Arzu, Merve'nin peşine düşerken Elif ise elinde şırınga ile Oya'nın arkasında durmaktadır. Pelin ise Burcu'yu zehirleme planı yapmaktadır. Sezon finalinde neler yaşanacak? Katil kim çıkacak? Ufak Tefek Cinayetler son bölümü, yeni bölüm ilk sahnesi...

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölüm izle: Katil kim? (Ufak Tefek Cinayetler 32 yeni bölüm ilk sahne)

Ufak Tefek Cinayetler 31. son bölümü dün akşam Star TV'de heyecanla izlendi. Merak içinde bıraktıran son bölümden sonra Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ilk sahnesi de yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde ortalık toz duman. Pelin, Merve'yi , Arzu Burcu'yu öldümek istiyor. Fakat hedef şaşırtmak için yer değiştiriyorlar. Elif ise Oya'nın işini bir şırıngayla bitirmek istemektedir. Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise Burcu, Pelin'in birşeyler planlamakta olduğunu farkeder ve onu gizlice izler. Suyuna birşey kattığını gören Burcu, suyu içmek için dudağına kadar götürüyor. Burcu ne yapacak merak ediliyor. Katil kim çıkacak? Arzu mu Elif mi Pelin mi? Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ve yeni bölüm ilk sahnesini haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda.

Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi.

Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

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