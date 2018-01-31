Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan boşanma kararından sonra Oya'ya koştu!

Star TV'nin femomen haline gelen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ocak Salı akşamı yayınlanan 14. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Serhan, Merve'ye 'Avukat bul kendine, boşanmak istiyorum' dedi.

SERHAN'DAN MERVE'YE BÜYÜK ŞOK!



SARMAŞIK'I KARIŞTIRAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI



Merve, Serhan'ın bu sözleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Serhan, Merve'ye açıkladığı bu büyük karardan sonra ise soluğu Oya'nın yanında aldı. Serhan elinde limonlarla Oya'nın evine gitti. Oya ve Serhan arasında, bundan sonra nasıl bir gelişmenin yaşanacağı ise Ufak Tefek Cinayetler'in 15. bölümünde belli olacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜMDEN İLK FRAGMAN-SNEAK PEEK

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…