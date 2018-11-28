Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan Kerim'den böyle intikam aldı! Ufak Tefek Cinayetler 43. son bölüm final sahnesi izle!

Star TV'nin entrikalarla dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 43. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak geri döndü. , Serhan’ın(Mert Fırat) ölen amcası Nejdet Aksak’ın eşi Şebnem Aksak rolüyle diziye katılan Şükran Ovalı ise Sarmaşık'a damga vurdu. Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştırdı. Şebnem Aksak'ın gelişi Merve Serhan ve Oya üçgeninde yeni gelişmelere yol açtı.

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Serhan, Kerim'i köşeye sıkıştırdı. Serhan'ın ihbar etmesiyle Kerim'in et tırları zabıta tarafından durduruldu ve kontrole alındı. Kerim'in sevkiyatını yaptığı 3 milyon TL'lik etler ortada kaldı. Kerim ise ihbar edenin Serhan olduğunu öğrenince yanına gitti. Serhan ve Kerim arasında yüzleşme yaşandı. Serhan, Kerim'e Sarmaşık'a neden geldiğini ve asıl amacının ne olduğunu sordu. Peki Kerim Merve'ye olan aşkını Serhan'a açıklayacak mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şebnem Aksak Sarmaşık'ı birbirine katıyor! Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor



