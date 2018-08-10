Ufak Tefek Cinayetler'den uluslararası başarı

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Uluslararası Seoul Drama Ödüllerinde (Seoul International Drama Awards 2018) finale kaldı. 56 ülkeden 268 yapım arasından finale kalmayı başaran “Ufak Tefek Cinayetler” uluslararası bir başarıya imza attı.
Farklı milletler, farklı etnik gruplar ortak duyguları paylaşabilir mi? Sorusundan yola çıkılarak düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil eden ‘’Ufak Tefek Cinayetler’’ adından büyük övgü ile söz ettiriyor.
Nefes kesen finalinin ardından merakla beklenen “Ufak Tefek Cinayetler”, 2. sezonu ile Eylül ayında Star’da.
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