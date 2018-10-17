MAGAZİN

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin Merve’si Aslıhan Gürbüz bel ağrıları yüzünden zor günler geçiriyordu. Gürbüz daha fazla dayanamayıp ameliyat oldu.

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin Merve’si bel fıtığı yüzünden zor zamanlar geçiriyordu. Sete bile gidemeyen güzel oyuncu çareyi ameliyat olmakta buldu.

Bir süredir bel fıtığı tedavisi gören Aslıhan Gürbüz, önceki gün ameliyat oldu.

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin Merve’si Aslıhan Gürbüz 2 hafta rapor aldığı için setlerden uzak olacak.

Gürbüz, bugün tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden taburcu olacak. Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı dizinin son bölümünde yer almaması dikkat çekmişti.

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