Üfürükçü, oğlu psikiyatri hastası olan babayı 11 bin TL dolandırdı

Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu Uğur K.’yi (22) tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götüren baba Salim K., (61) iddiaya göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği şahıs ile tanıştı. Baba Salim K., şahısla bir süre konuşarak oğlunun hastalığından bahsedince Niyazi isimli şahıs baba Salim K.’ya, Yaşar S., (48) Atakan isimli biri ile tanıştıracağını, onun kendisine yardımcı olacağını söyledi. Salim K., bunun üzerine Yaşar S. ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S., Salim K.’nın oğlunun hastalığı hakkında bazı bilgiler aldıktan sonra kendisini birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Telefon görüşmesinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra Yaşar S., Salim K.’yı tekrar arayarak 6 bin TL’si peşin 3 bin TL’si ise çocuk iyileştikten sonra verilmek üzere anlaştı. Salim K., şahsın söylediği 6 bin TL’yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.’nin söylediği ve sonrasında Perihan U. isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı.

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü AKILLARA DURGUNLUK VEREN İFADE Yaşar S., Salim K.’ya oğlunun hastalığındaki cinlerin fazla olduğunu ve bu yüzden tedavinin uzun süreceğini, malzeme alınacağını söyleyip 3 bin TL daha istedi. Salim K. ise o kadar parasının olmadığını söyleyip aynı hesaba 2 bin 500 TL daha yatırdı. İddiaya göre, Yaşar S., bir süre sonra Salim K.’yı bir kez daha telefon ile arayıp sözde hocanın Şuhut ilçesine geleceğini ancak uçak bileti parası ve yol parası lazım olduğunu söyleyerek parça parça 2 bin 500 TL daha para yatırmasını istedi. Bunlara da inanan Salim K., yine aynı hesap numarasına belirtilen rakamları yatırarak beklemeye başladı. Bir süre sonra Yaşar S. ve üfürükçüden haber çıkmayınca Salim K., dolandırıldığını anlayarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Salim K.’nın şikayeti üzerine Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sonrasında ise mahkeme olaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Salim K., şimdi dosyanın Afyonkarahisar’da görülmeye başlamasını bekliyor.