Uğur Aslan kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Uğur Aslan kaç yaşında?

Beşinci Boyut dizisi ile ekranlarda ismini duyuran Uğur Aslan, pek çok dizide rol almıştır. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Uğur Aslan kimdir, aslen nereli?
9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 senesinde yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komisere hayat vermektedir.
49 yaşında olduğu bilinen oyuncu Uğur Aslan, 22 senedir başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır.
2021 Yargı -
2019 Kuruluş Osman
2020 Çukur - Emir Varol
2017 Siyah Beyaz Ask
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
Zahir
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