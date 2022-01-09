Uğur Aslan kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Uğur Aslan kaç yaşında?

Beşinci Boyut dizisi ile ekranlarda ismini duyuran Uğur Aslan, pek çok dizide rol almıştır. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Uğur Aslan kimdir, aslen nereli?

UĞUR ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1972'de Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur. 2005 senesinde yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Uğur Aslan, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Kayıp, Derdest, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Daha, Gümüş, Aşık: Aşığın Gözü Kördür gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde ise ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komisere hayat vermektedir.

49 yaşında olduğu bilinen oyuncu Uğur Aslan, 22 senedir başarılı senarist Sema Ergenekon ile evlidir. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır.

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yargı -

2019 Kuruluş Osman

2020 Çukur - Emir Varol

2017 Siyah Beyaz Ask

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

UĞUR ASLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

