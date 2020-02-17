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Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020 ünlüler yarışmacısı Uğur Pektaş'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 02:45 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından olan Uğur Pektaş farklı göz makyajı ve yeni tarzıyla dikkatleri çekti. Survivor 2005 şampiyonu olan Uğur Pektaş yeni sezonunda da iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor. Oyuncu Gamze Özçelik'in eski eşi olan Uğur Pektaş, uzun süre Arka Sokaklar'da da rol aldı. İşte Survivor Uğur Pektaş'ın hayat hikayesi ve merak edilenleri.

Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020 ünlüler yarışmacısı Uğur Pektaş'ın hayat hikayesi

Uğur Pektaş 15 yıl aradan sonra yeniden katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alıyor. Survivor'ın ilk gününde şampiyonluğu ile ilgili konuşan Uğur Pektaş, 2005 yılında katıldığı Survivor'ın Acun Ilıcalı tarafından yapılmadığını da açıkladı. Uğur Pektaş, Acun Ilıcalı ile ilk defa Survivor 2020 seçmelerinde tanıştığını söyledi.

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SURVIVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Survivor Uğur Pektaş, ilk şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçmesinin ardından yeniden şampiyon olmak için ünlüler takımında yer aldı.

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Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

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2005 yılında ilk defa yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Komiser Murat rolüyle uzun süre Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Diziden ayrılan Uğur Pekta, yakın arkadaşıyla birlikte kurduğu bir şirketle turizmcilik yaptı.

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19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi ve Murathan isminde bir oğulları dünyaya geldi. Daha sonra ise Gamze Özçelik ile boşandı.


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