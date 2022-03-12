Uğur Yücel, Eşkıya ve Muhsin Bey filmlerinde birlikte rol aldığı meslektaşı Şener Şen ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşım 2 oyuncunun sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Uğur Yücel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eşi kimdir? Uğur Yücel filmleri nelerdir? Usta oyuncusunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

UĞUR YÜCEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğur Yücel, 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Vanlıdır.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.

Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı.

Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

UĞUR YÜCEL EVLİ Mİ? EŞİ KİMDİR?

Uğur Yücel, 1983 yılında ünlü oyuncu Derya Alabora ile evlenmiştir.

UĞUR YÜCEL FİLMLERİ NELERDİR?

1985 Aşık Oldum

1986 Teyzem Hayır

1986 Milyarder

1987 Selamsız Bandosu

1987 Muhsin Bey

1988 Arabesk

1996 Eşkıya

1998 Gemide

1999 Laleli'de Bir Azize

2000 Balalayka

2004 Yazı Tura

2006 Hayatımın Kadınısın

2009 New York, I Love You

2009 Aşka Ruhunu KaT

2010 Ejder Kapanı

2013 Benim Dünyam

2014 Soğuk

2015 Yaktın Beni

2015 Kötü Kedi Şerafettin

2016 Familya

2017 İçerde

2018 Nefes Nefese

2018 Muhteşem İkili

2019 Yüzleşme

2019 Cinayet Süsü



